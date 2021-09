Con un ultimo giro capolavoro, Valtteri Bottas conquista la prima posizione in griglia nella Qualifica Sprint: "Contento per il team, ho fatto un grande giro. Me la sono goduta. Sono tranquillo, al futuro penserò più avanti". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Una settimana da ricordare per Valtteri Bottas : dopo l'annuncio che lo vuole in Alfa Romeo a partire dal 2022, il finlandese piazza la sua Mercedes al primo posto delle qualifiche di Monza , davanti a Hamilton e Verstappen. Bottas dovrà dare il massimo sabato: avendo cambiato la Power Unit , dovrà infatti partire dal fondo della griglia nella gara di domenica.

"Al prossimo anno penserò più avanti"

“Ho fatto un bel giro. Quando riesci a spingere fino alla fine in questo modo è una bellissima sensazione. Ho anche aiutato Lewis con la scia alla fine. Me la sono goduta. Mi sento bene, sono rilassato. Ho risolto tutto per il futuro. Sono contento del team, abbiamo lavorato benissimo. L’anno prossimo sarà una novità per me, ma ci penserò più avanti. Ora penso alla gara sprint di domani. Spero di ottenere il massimo bottino di punti. Cercheremo di fare bene anche domenica, ma iniziamo a fare bene domani”.