Hamilton 'beffato' nel finale delle qualifiche di Monza dal compagno Bottas: "Ha meritato il primo posto, pensavo di aver fatto il giro migliore. Ogni punto è importante nel Mondiale, quindi dobbiamo sfruttare al massimo la Sprint". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Dobbiamo sfruttare al massimo la Sprint"

"Ogni punto conta nel Mondiale - ha spiegato Hamilton a fine qualifica -. Congratulazioni a Valtteri, ha fatto un giro super. Sembrava che si fosse messa bene per me, però all’ultimo lui è stato più veloce di me e si è meritato il primo posto. Ogni punto è importante, questa gara sprint può aiutare e dobbiamo sfruttarla al massimo. Vedere i tifosi italiani è bellissimo”.