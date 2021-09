Charles Leclerc ha accusato un problema alla sua Ferrari nel Q1: "Non entro nel dettaglio, ma è stato decisivo per non essere riusciti a entrare in terza fila. La macchina era difficile da guidare. Non prenderemo troppi rischi in partenza, ci sono dei punti da portare a casa per il Costruttori". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Leclerc: "Problema decisivo per non essere entrati in terza fila"

"Non è stato piacevole, non vado nel dettaglio del problema ma analizzeremo il tutto per sabato - ha spiegato Charles a Sky Sport -. Le posizioni non sono male, visto che la pista non è adatta a noi. Spingiamo e speriamo per la Sprint. Oggi era difficile da guidare la macchina, il problema è stato decisivo per non essere entrati in terza fila, che era un obiettivo reale. Proviamo a risolverlo per domani. Nelle partenze non possiamo prendere troppi rischi, la McLaren è molto forte e dobbiamo portare dei punti a casa".