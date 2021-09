Carlos Sainz non si accontenta dopo il settimo posto nelle qualifiche a Monza: "Vogliamo e dobbiamo fare di più. La posizione è giusta, sappiamo delle difficoltà della Ferrari su questa pista. Dobbiamo fare due buone partenze e guadagnare qualche posizione". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Il passo è da settimo-ottavo posto, decisive le partenze"

"Sappiamo che ci sono delle debolezze della nostra macchina su questo circuito, è difficile fare bene per le nostre caratteristiche - ha detto Sainz a Sky Sport -. Siamo migliorati tanto rispetto al 2020, c'è stato tanto progresso ma non è sufficiente. Davanti a questi tifosi dobbiamo e vogliamo fare di più, ma non avevamo il tempo. Sono contento della posizione, ma vogliamo di più. Sappiamo che la nostra posizione è quella giusta, abbiamo tenuto dietro Perez e siamo vicini a Gasly. Il passo è da settimo-ottavo posto, dobbiamo partire bene sia sabato che domenica e poi cercare di tenere la posizione. Guadagnare due posizoni alle fine del weekend sarebbe ottimo".