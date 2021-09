Il nuovo singolo dello sport Rapper italiano è la colonna sonora del weekend del Gran Premio di Monza su Sky Sport F1. "E' un progetto che nasce da una passione forte e vuole rivolgersi a tutti gli appassionati di motorsport e videogamers del mondo dei motori". Ma c'è molto di più. "F1RST", IL VIDEO DEL WEEKEND SU SKY - LE FOTO - GUIDA TV Condividi:

La musica come l’accelerata decisiva verso un sogno; il Rap, con le sue sfumature e le sue evoluzioni, che si trasforma nello strumento perfetto per raccontarlo. C’è però molto di più lungo il percorso che ha portato Federico Torre, R3TO come lo conoscono migliaia di followers su Instagram, al traguardo del progetto “F1RST”. Raccontare la Formula 1 attraverso gli occhi di un bambino, la scossa emozionale che arriva dagli eroi del passato e da quelli del presente di uno sport che non ha mai dimenticato la sua storia, ma ha saputo rinnovarsi anche oltre l’inevitabile spinta della tecnologia degli ultimi anni. “F1RST” intercetta gli interessi dei giovanissimi (e non solo), a cominciare dal tema dei videogames, e nasce da una passione fortissima. "Ero un ragazzino quando a Monza provavo a intrufolarmi al circuito da Biassono la notte prima del GP – racconta R3TO -. I biglietti costavano tanto o scarseggiavano, quindi ci si provava perché la voglia di esserci era davvero troppo grande. Monza è magia, una leggenda che si respira già tra gli alberi del Parco. Qui ogni scorcio è un pezzo di storia del Mondiale".

"Il mio team Formula 1" FOTO R3TO, la colonna sonora per la F1 a Monza su Sky Non è un caso che “F1RST” veda la luce nel weekend del Gran Premio d’Italia, e sarà colonna sonora del racconto di Sky Sport F1 (c'è anche la voce con tanto di 'fucsia!' di Carlo Vanzini) a sugellare un grande lavoro di squadra. “Il mio team F1”, infatti, è un concetto che torna spesso nel brano. “Aspetto fondamentale – sottolinea R3TO -. E per questo non finirò mai di ringraziare tutti quelli che mi hanno affiancato e sostenuto. Tra questi, Federica Masolin e Alberto Pierro (producer Sky) sono stati importantissimi in un viaggio che non avrei mai potuto fare da solo. 'F1RST' è un'idea in linea con la direzione presa dalla Formula 1 negli ultimi anni, ovvero avvicinarsi sempre di più ai giovani. E questo brano è adatto a ogni fascia di età, vuole rappresentare tutti gli appassionati di motorsport e videogamers del mondo dei motori". Nel video è presente anche Carolina Tedeschi, influencer che si occupa di Formula 1.

Storia e tecnologia: così è la Formula 1 di R3TO Il bambino tra gli alberi del Parco di Monza che diventa adolescente e poi artista mosso dalla voglia di raccontare lo sport. R3TO descrive così la sua Formula 1: "Il primo ricordo ‘oltre la pista reale’ che mi viene in mente è quando giocavo alla PlayStation 1. E penso alla Minardi, a Imola. È senza dubbio un amore che parte da lontano". Parte da lontano per “fare un giro nel futuro”, come si conclude una delle rime, mentre nel video sulla Parabolica sfrecciano anche le monoposto di ieri: "È uno sport che ho sempre seguito, come la MotoGP, e che mi appassiona tanto da andare oltre il comune tifo per la Ferrari. Che pure è una scuderia che mi affascina. Però devo dire che sono sempre stato super partes da questo punto di vista, forse perché quello che mi attrae è soprattutto l’aspetto tecnologico della Formula 1".

Il Rap per raccontare lo sport: chi è R3TO "F1RST" si pone come il primo e deciso passo in un percorso che sembra già piuttosto delineato: raccontare altre storie di sport con la musica. E a 27 anni il rapper e influencer milanese ha le idee molto chiare, anche sull’importanza che hanno le proprie origini nella costruzione del presente e di ciò che sarà: “Le mie radici sono a Caselle in Pittari, nel Cilento. E ci tengo tantissimo, perché le estati passate lì, la famiglia, i suoi valori, le amicizie, si sono dimostrate tutte preziose tappe del viaggio che mi ha formato come artista". Le esperienze a Casa Sanremo, l’aver aperto diversi e importanti concerti, sono gli ulteriori passaggi delle storie di sport che R3TO vuole scrivere con la sua musica: "Questo è il mio sogno, la categoria che voglio creare e rappresentare con un linguaggio diverso. Veniamo da un’estate in cui il nostro Paese ha praticamente trionfato ovunque, a cominciare dal calcio, e ora più che mai voglio essere lo ‘sport Rapper italiano’. Perché lo sport è un aspetto decisivo nelle relazioni con gli altri e voglio trasformarlo in musica nel pieno rispetto delle loro passioni". Ecco chi è R3TO. E forse con lui è iniziata una piccola, grande rivoluzione.