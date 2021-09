Si conclude con il GP d'Italia il "tris" di weekend consecutivi della Formula 1 che, dopo la pausa estiva, è entrata nel vivo della lotta per il titolo. Sabato torna l'esperimento della qualifica Sprint per assegnare la pole position, domenica alle 15 il GP nel Tempio della velocità: sarà tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Formula 1 non si ferma ed entra nel vivo della lotta per il titolo mondiale 2021. Dopo il weekend di Spa (condizionato dal maltempo) e quello d'Olanda conclusi nel segno della Red Bull e di Max Verstappen, il Circus arriva a "casa nostra", a Monza. Potrete godervi tutto lo spettacolo del GP d'Italia, 14^ prova della stagione, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201) e TV8. Sabato, inoltre, torna l'esperimento della qualifica Sprint per assegnare la pole position (la qualifica "tradizionale" il venerdì). Ma per una delle tappe più attese della stagione gli appuntamenti da segnare in agenda non sono solo le dirette di libere, qualifiche e gara: Sky cercherà di portarvi sul circuito insieme ai protagonisti del Mondiale, attraverso interviste e speciali inediti. Mettiamo ordine e partiamo dagli orari delle uscite in pista, i programma dal venerdì alla domenica, live su Sky Sport F1.

Programmazione di libere, qualifiche e gara live su Sky Sport F1:

Venerdì 10 settembre

Ore 14:30: prove Libere 1

Ore 18:00: qualifiche

Sabato 11 settembre

Ore 12:00: prove Libere 2

Ore 16:30: qualifica Sprint

Domenica 12 settembre

Ore 15:00: gara