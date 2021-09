Antonio Giovinazzi non si fa distrarre dalle voci sul suo futuro e piazza un'altra giornata super a Monza: l'italiano dell'Alfa Romeo resta in scia alle Ferrari e scatterà domenica dalla quarta fila. "Ho spinto dall'inizio alla fine, fin dalla mattina avevamo visto che la macchina era competitiva. E' ottimo partire 7° davanti ai tifosi". Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

MONZA, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINT