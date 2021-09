Risolto il problema alla gestione elettronica del freno motore che venerdì, dopo libere e qualifica, aveva portato la squadra a sostituire precauzionalmente la Power Unit della vettura di Charles. La stessa PU è stata pertanto rimontata sulla monoposto numero 16 in vista della gara. Oggi il GP d'Italia in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Arriva dal box Ferrari una delle prime notizie della mattinata del Gran Premio d'Italia. A poche ore dalla gara, infatti, il team ha reso noto che è stato cambiato ancora il motore della monoposto di Charles Leclerc. Risolto il problema alla gestione elettronica del freno motore che venerdì, dopo prove libere e qualifica, aveva indotto la squadra a sostituire precauzionalmente la Power Unit della vettura di Charles con l'unità numero 1. La stessa PU è stata pertanto rimontata sulla monoposto del monegasco in vista della gara odierna. Si tratta in questo caso dell'unità numero 3 e per questo non c'è penalità da scontare.