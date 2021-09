Max Verstappen conquista una insperata pole position su un circuito non favorevole alla Red Bull: l'olandese, che guadagna altri due punti nel Mondiale su Hamilton, ringrazia i due piloti della Mercedes e spera di fare il colpaccio anche in gara. Semaforo verde alle ore 15: tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Dove meno te lo aspetti in pole position c’è Max Verstappen, che deve ringraziare anche entrambi i piloti Mercedes. Dopo essere stato il più veloce in qualifica venerdì e aver tagliato il traguardo per primo nella qualifica sprint, Valtteri Bottas infatti partirà comunque dal fondo della griglia per aver montato il motore numero 4. Un altro piccolo paradosso di questo format che pensando al futuro andrà in parte affinato. Un esame di coscienza se lo farà anche Lewis Hamilton che con questo brutto pattinamento in partenza è rimasto inchiodato spalancando la porta al suo rivale numero uno e non solo a lui. Oltre a due preziosissimi punti guadagnati con la seconda posizione dietro a Bottas, Verstappen qui si è creato una grande occasione pensando al mondiale. Su una pista non propriamente Red Bull si trova infatti a partire davanti a tutti, con Hamilton quarto, e con un passo gara per niente malvagio.

Tanto da far ammettere al sette volte campione del mondo che il grande favorito per una facile vittoria ora è proprio l’olandese. Due volte la Red Bull si era già guadagnata la pole a Monza, nel 2011 e 2013, e in entrambe le occasioni Sebastian Vettel aveva poi vinto. La variabile impazzita in gara potrebbe essere Daniel Ricciardo che torna in prima fila dal 2018, la prima con la McLaren. La monoposto papaya, spinta dal motore Mercedes, qui è un osso davvero duro. E lo sanno anche i due ferraristi che hanno fatto un piccolo passo in avanti. Quinto e sesto, Leclerc e Sainz sanno che la missione sarà soprattutto portare a casa punti preziosi.