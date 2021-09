“Ci è andata bene – ha analizzato – sapevamo che era un weekend difficile per noi. Tutto sommato è un risultato discreto , e voglio fare i complimenti alla McLaren . Siamo stati superati subito dopo la Safety Car, ma ci sta perché sappiamo che è ancora che la velocità di punta è il nostro debole; se guardiamo la classifica costruttori non è un buon risultato, ma dobbiamo analizzare quelle che erano le aspettative, e siamo sempre riusciti a stare vicino anche al gruppo di testa , che è il miglior aspetto del weekend”.

"C'erano venti cavalli di differenza con i primi"

“Il passo era buono, soprattutto nel primo settore all’uscita dall’Ascari soffrivamo verso la Parabolica, e quindi sull’ultimo e primo rettilineo eravamo piuttosto vulnerabili. La riprova è stata la ripartenza dopo la Safety Car, dove abbiamo pagato. La McLaren si è adattata bene a questo tipo di pista, e non è detto che la stessa cosa possa capitare a noi nei prossimi appuntamenti. Diamo sempre il massimo, ci sono alcune piste papabili e ci arriveremo. C’erano venti cavalli di differenza e si è visto ma non dobbiamo perdere il morale, ci stiamo lavorando anche in ottica della prossima stagione. Peccato perdere punti, ma è stata una gara solida che ci deve dare fiducia”.