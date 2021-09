Una gara all'attacco e un podio sfiorato a Monza per Charles Leclerc: "E' un quarto posto, ma è la mia miglior prestazione in Formula 1. Ho dato il 200%. Rispetto allo scorso anno abbiamo fatto enormi passi in avanti"

Charles Leclerc ha chiuso ai piedi del podio il GP di Monza . Una gara all'attacco per il monegasco della Ferrari , che ha provato fino alla fine a superare Bottas, non riuscendo però a trovare la velocità per passare il finlandese della Mercedes.

"Fatto passi da gigante rispetto allo scorso anno"

"Il cuore ce lo metto sempre, oggi si è visto perché avevamo la possibilità di superare Bottas di nuovo - ha spiegato Leclerc a Sky -. È arrivato un quarto posto, va bene così, si tratta di una delle mie migliori performance in F1. Sono veramente contento della prestazione di oggi, anche se quando siamo vicini così al podio. La macchina era buona in ogni fase di gara, con il trenino DRS eravamo molto vulnerabili fino in curva 1 e questo ci ha complicato la vita. Ho dato il 200%: i tifosi non sono contenti di vederci quarti, ma se guardiamo dove siamo adesso e dove eravamo l’anno scorso, è un grande passo avanti. Non siamo ancora dove vogliamo essere ma dobbiamo ammettere che abbiamo fatto passi avanti da gigante“.