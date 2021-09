Carlos Sainz non esce soddisfatto dal suo primo GP di Monza a bordo della Ferrari, chiuso al 6° posto: "Sono frustrato, con l'incidente tra Hamilton e Verstappen c'era la possibilità di prendersi il podio. Siamo rimasti a contatto, ma non avevamo la velocità per lottare con gli altri"

"Il primo stint è stato abbastanza difficile, ero in lotta con gli altri e volevo spingere ma partiva il posteriore e non avevo grande fiducia dopo la botta di ieri - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Nel secondo stint è andata meglio, anche se faticavamo in rettilineo. Siamo stati lì con gli altri a livello di passo, ma la velocità non era sufficiente per impensierirli. Sono un po' frustrato, con l'incidente di Hamilton e Verstappen potevamo prendere il podio ma non avevamo i mezzi. Siamo stati sempre lì, ma non siamo riusciti a conquistare il podio".