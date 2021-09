"Ho fatto finta tutto l'anno di andare piano..."

"Era ora, diciamo così. La partenza è stato il momento cruciale. Ha funzionato tutto molto bene già da ieri per me, onestamente anche con questa partenza non avevo la garanzia di stare davanti per tutta la gara. Però ho tenuto giù il piede sin dal primo stint, magari non esagerando, ma il giusto per tenere dietro Max. Non penso che nessuno dei due potesse aspettarsi questa doppietta, ma dentro di me sin da venerdì mi aspettavo qualcosa di buono. In realtà ho fatto finta per tutto l’anno di andare piano per poi sorprendervi qua. Alla fine i terzi e i quarti posti non mi interessano, volevo solo vincere. Onestamente dopo la pausa estiva mi sono ritrovato. Da dopo agosto ho cominciato a ritrovarmi. Ma questa doppietta è davvero folle, già il semplice podio sarebbe stato un risultato enorme per la McLaren. Questo è per il team, per tutti noi, per una volta mi mancano le parole. Pensavo che una Ferrari sarebbe salita sul podio, ma almeno c’è un nome italiano ed è abbastanza bello“.