A Sochi ha vinto sempre e solo la Mercedes: c'è un 7 su 7 che la dice lunga su come siano andate le ultime stagioni della Formula 1. Tra quelli espugnati e quelli che resistono, ecco i "feudi" del team di Brackley. Domenica GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Le statistiche di Sochi lasciano poco spazio all’immaginazione: qui ha vinto solo Mercedes, 7 volte su 7. Unico caso nella storia della F.1 in cui un team abbia vinto le prime 7 gare corse su un circuito (record che avevano già ottenuto vincendo i primi 4 GP corsi qui, e migliorato da allora). Non c’è molto altro da dire: solo la Ferrari è riuscita a spezzare un dominio simile sul versante delle pole, mettendo a segno quelle del 2017 e 2019 , ma in gara? Niente da fare. Con questo squillante 7 su 7 (nel 70° circuito della storia della F1), è l’occasione per analizzare quali sono i feudi Mercedes, i circuiti in cui hanno sempre vinto, o quasi, nell’era Power Unit, e quelli in cui gli avversari sono riusciti a spezzare l’egemonia.

Algarve: 2 vittorie su 2

Circuito “pandemico”, non per una particolare presenza del virus, ma perché introdotto nel 2020 per rimpolpare un calendario sforacchiato dal COVID-19. Due vittorie di Hamilton.

Austin: 5 su 6

Riallacciandoci al detestato COVID-19, ecco un circuito a cui la F.1 ha dovuto rinunciare nel 2020, Austin. Qui la Mercedes si è lasciata sfuggire il successo solo nel 2018, quando Kimi Raikkonen (Ferrari) ha ottenuto la sua ultima vittoria in carriera a tutt’oggi.

Barcellona: 7 su 8

Dominio assoluto, praticamente, anche sul tracciato spagnolo: l’unico mancato successo è il famigerato 2016, con la collisione al primo giro tra Hamilton e Rosberg e prima vittoria in carriera per Verstappen.

Mettiamola così: quando sono giunti al traguardo, hanno sempre vinto…

Hockenheim: 3 su 4

Circuito spesso dimenticato, vista la sua presenza saltuaria nel calendario: qui nell’era Power Unit si è corso nel 2014, 2016, 2018 e 2019 ed il successo alla Mercedes è mancato solo nel 2019 quando vinse Verstappen.

Monza: 5 di fila

Diventata di recente teatro di gare imprevedibili, Monza dal 2014 al 2018 è stato un monopolio Mercedes, con tre di questi successi rappresentati da doppiette, e addirittura nessun giro in testa ai rivali per tre anni consecutivi, dal 2014 al 2017.

Shanghai: 5 su 6

Uno dei primi circuiti falciati dalla pandemia, Shanghai, ha visto le Mercedes vittoriose in 5 occasioni dal 2014 al 2019. Manca solo il 2018, appannaggio di Ricciardo…quando ancora era in Red Bull. Daniel in quello stesso anno vinse a Monaco, passò poi in Renault senza successo, quindi in McLaren, con cui ha vinto il suo primo GP due settimane fa a Monza.

Suzuka: 6 su 6

Ecco un altro feudo che attende di essere espugnato: solo vittorie Mercedes nell’era Power Unit, con tutti e tre i piloti (Hamilton, Rosberg, Bottas). Cancellato nel 2020 e 2021, resisterà ancora un anno con la bandiera Mercedes imbattuta.

Yas Marina: 6 (di fila) su 7

Circuito molto simile a Sochi per rendimento Mercedes: qui hanno vinto le prime 6 gare dell’era Power Unit (2014-2019) prima di arrendersi a Verstappen l’anno scorso. Quale attenuante c’era un Hamilton sazio del titolo e “spompato” dal COVID-19, che lo aveva costretto a saltare la gara di Sakhir.