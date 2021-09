Bentornati in pista! Benvenuti a Sochi! Si alza il sipario sul quindicesimo weekend del Mondiale e stiamo per raccontarvi i primi 60' di libere del GP di Russia. In tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), qui il nostro LIVE BLOG con la cronaca giro dopo giro. Sui social, come sempre, non perdete di vista #SkyMotori.