Il pilota spagnolo è prudente ed esclude la possibilità di podi per l'Alpine da qui al termine della stagione: "Dobbiamo guardare a obiettivi più realistici". Ma a Sochi si aspetta una monoposto in grado di adattarsi meglio rispetto a Monza.

Sulle possibilità di podio

"Il podio? Contento di quando ci siamo riusciti, ma devi essere super fortunato per ottenerlo. Non mi aspetto di andarci nelle restanti gare, ma se arriverà sarà ovviamente il benvenuto. Però penso che dobbiamo lavorare su obiettivi realistici". Nando però di attende una monoposto capace di adattarsi sul circuito di Sochi (molto) meglio di quanto fatto a Monza: "Pensiamo che Monza sia stato uno dei peggiori per noi in termini di layout per le caratteristiche del nostro pacchetto, quindi qui in Russia dovrebbe essere migliore".