Carlos Sainz sarà solo contro le due McLaren a Sochi, vista la penalità a Charles Leclerc: "Sarà una lotta difficile, ma ci proviamo: penso che avremo più opportunità che a Monza per stargli davanti anche in qualifica. Sicuramente siamo in una posizione di svantaggio rispetto a loro". Il weekend di Sochi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Proverò a stare davanti alle McLaren in qualifica"

"Per noi è importante essere forte nel terzo settore, mentre nei primi due vedremo quanto staremo perdendo dalla McLaren. Vedremo se riusciremo a essergli davanti in qualifica. Sarà più tirata rispetto a Monza, dove erano più veloci. Qui abbiamo più opportunità. Dobbiamo mettere a punto il set-up, capire le gomme e poi c'è la variabile pioggia. La penalità di Leclerc mette tanto nelle mie mani, ma spero che anche Charles riesca a lottare per il Top 10. Siamo in una posizione di svantaggio con McLaren, anche io dovrò prendere una penalità e quindi saranno già due gare in cui dovremo pagare qualcosa. Sono in vantaggio in classifica, hanno una macchina forse più costantemente al top nelle qualifiche, ma ci proveremo in ogni modo, anche se sarà una lotta difficile".