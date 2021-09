Charles Leclerc commenta positivamente l'evoluzione della Power Unit montata dalla Ferrari a Sochi: "Abbiamo visto anche dai dati che il motore va un po' meglio, ho avuto buone sensazioni. Rimontare con Verstappen? Lui è più veloce, proverò a stargli in scia per superare insieme le macchine". Tutto il weekend del GP di Russia in diretta su Sky Sport F1

Charles Leclerc scatterà, come ampiamente annunciato, dall'ultima fila nel GP di Sochi. Insieme al monegasco della Ferrari anche il leader del Mondiale, Max Verstappen: per entrambi sostituita la Power Unit . In particolare per la Rossa c'è un'evoluzione con vista sul Mondiale 2022 .

"Proverò a superare le macchine insieme a Verstappen"

il compagno

Sainz: "L'unica preoccupazione è la pioggia"

"Quando porti un cambiamento così grande è una novità per tutti, per noi ma anche per i meccanici. Ci sono tanti pezzi nuovi, è bello che tutto abbia funzionato come ci aspettavamo. Ci stiamo concentrando sul passo gara, visto che partivamo ultimi. La sensazione è che la Power Unit vada un po' meglio, conferma che è arrivata anche dai dati e questo è positivo. Spero che potremo rimontare sia io che Verstappen, forse per lui sarà un po' più semplice. E' un po' più veloce di noi. Io proverò a stargli in scia e superare con lui le macchine"