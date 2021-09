Il 2022 sarà l'anno della rivoluzione regolamentare in Formula 1, ma intanto le prime novità sono state ufficializzate per Formula 2 e Formula 3. Come annunciato con una nota congiunta insieme a FIA, è cambiato il format del weekend in vista del prossimo anno. Dal 2022 F2 e F3 torneranno a disputarsi negli stessi fine settimana, in cui si correranno una sessione di prove libere, le Qualifiche e due gare. Il numero di eventi, si legge nel comunicato, verranno annunciati nelle prossime settimane. Per entrambi i Campionati, le qualifiche decideranno la griglia di partenza della gara in programma domenica. La griglia del GP del sabato invece sarà determinata invertendo la Top 10 delle qualifiche del venerdì per quanto riguaurda la F2 e la Top 12 in F3.