L'episodio si è verificato a pochi minuti dal termine del Q3. Hamilton si complica la vita restando in pista con le intermedie e quando va ai box tocca il muro all'ingresso della pit-lane compromettendo la possibilità di fare un ultimo tentativo per la pole. Domenica il GP di Sochi in diretta alle 14 su Sky Sport F1 (canale 207)

SOCHI, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE