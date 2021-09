Il sabato di Sochi, tra pioggia battente, fulmini e raffiche di vento, è ormai... acqua passata. La Formula 1 è pronta ad affrontare la quindicesima prova stagionale su un tracciato asciutto e sul quale vedremo scattare una griglia con una prima fila tutta inedita con Norris in pole (McLaren) e poco più dietro Sainz (Ferrari). Chi dovrà rimontare (Hamilton 4°, ma soprattutto dalle retrovie Verstappen e Leclerc), non dovrebbero fare i conti con improvvisi cambiamenti climatici per una giornata sì fredda - 16°C - ma che non prevede precipitazioni nonostante le nuvole che stazionano sul circuito semi-cittadino. La gara scatterà alle 14 - diretta Sky sui canali 207 e 201 - e anche a quell'ora le possibilità di precipitazioni sono considerate scarse.