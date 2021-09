Bottas, polemica social? Mostra i motori rottamati

Dopo il GP di Russia, in cui è stato costretto a partire dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit, Valtteri Bottas ha postato su Instagram una foto di sè mentre sorride, con dietro "Tutti i motori di Valtteri". Un chiaro riferimento a quanto accaduto a poche ore dal via della gara, con il finlandese che per molti (ma non per Toto Wolff, che ha smentito) era stato retrocesso dalla Mercedes per 'marcare a vista' Max Verstappen

