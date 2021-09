Lewis Hamilton si gode la 100^ vittoria in carriera arrivata dopo un pazzo GP di Sochi: "Non pensavo di riuscire a tagliare questo traguardo, non ero più sicuro. Il merito va a tutti quelli che lavorano in Mercedes". Verstappen ha però chiuso alle sue spalle, rimontando da ultimo: "Non posso farci nulla, per lui è un risultato da sogno"

"C’è voluto tantissimo tempo per arrivare alla vittoria numero 100. Non ero sicuro se ci sarei mai arrivato o no. Lando ha fatto un lavoro fantastico. Aveva un passo incredibile, ha fatto e sta facendo un lavoro grandioso con la McLaren. E’ stato dolce amaro per me vincere questo GP davanti al mio vecchio team, la McLaren, che era davanti. Stanno facendo un lavoro fantastico. Ma adesso io lavoro per la Mercedes ed è bello che anche loro adesso abbiano di nuovo il motore Mercedes. Non sapevo cosa sarebbe successo alla fine. Il meteo era davvero un’incognita. Sono davvero grato al mio team, a tutti gli uomini e le donne che sono in fabbrica. Loro mi hanno aiutato a raggiungere il numero 100. Sollievo? Ieri sera non ero particolarmente contento del lavoro che ho fatto. Ho commesso errori nei dettagli, ma sicuramente non è stato un lavoro ideale. Stamattina però ero tremendamente determinato. Mi sono svegliato con un po’ di doloro al collo. Ma la mia fisioterapista ha lavorato nel modo migliore, non sarei potuto essere qui senza di lei. Ho perso tanto in partenza ed è stata dura. Ho cercato di stare lontano dai guai".