"Abbiamo azzeccato il momento giusto"

IL RIVALE

Hamilton: "Non ero certo di arrivare a quota 100"

“E’ stato davvero difficile capire quando rientrare. La pista era davvero scivolosa. Abbiamo azzeccato il momento giusto. Se lo avessimo fatto un giro prima avremmo distrutto le intermedie. Partire ultimo e arrivare secondo è stato positivo. La gara non è stata facile. Non era semplice superare e quando rimanevi bloccato era anche facile danneggiare le gomme. Per fortuna è arrivata la pioggia e ci ha aiutato a fare l’ultimo salto in avanti. Secondo con la penalità perdere solo una posizione non è troppo male. Stamattina avrei firmato per questo risultato. Gara pulita? Sono successe tante cose nel primo giro e nel primo stint in generale. Bisognava tenersi fuori dai guai e fare una gara pulita. Ci siamo riusciti molto bene, credo"