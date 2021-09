Rabbia e delusione nelle parole di Charles Leclerc, che in lotta per il podio è stato penalizzato dal mancato cambio gomme dopo l'arrivo della pioggia nel finale del GP di Russia: "C'è stata una discussione con il team, non volevo incasinare le cose. Non vedo niente di positivo dopo una giornata così, sono felice per Carlos e per la power unit, ma non posso certo essere contento"

"Cambio gomme nel finale? Non volevo creare casini al box"

“C’è stata una discussione con la squadra per mettere le intermedie. Il giro in cui avevo il dubbio più grande era quello del rientro di Carlos. In quel momento lo stavo passando, dunque non volevo creare casini per entrare lo stesso giro e avere le macchine in un ordine sbagliato. Dopo però era già troppo tardi perché l’acqua era arrivata. Ho provato a continuare, sperando che si asciugasse, ma a quel punto la gara era già persa. Non riesco a vedere nessun bicchiere mezzo pieno. Sì, la power unit nuova è stata sicuramente una cosa positiva per il team. Però oggi non posso essere contento e adesso personalmente dispiace veramente tanto. Dopo una gara così, finire dove sono finito non è bello. Bravo a Carlos e per il team: per loro sono contento. In più è finito davanti alla McLaren, quello è stato un buon risultato. Ma dal mio lato non vedo niente di positivo“.