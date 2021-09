Carlos Sainz conquista il podio a Sochi dopo aver 'assaggiato' il primo posto grazie a una super partenza: "E' stata una gara positiva, sono scattato bene dietro a Norris. La prossima volta che sono in testa, non voglio essere superato così facilmente. Nel finale abbiamo fatto la chiamata perfetta"

Delusione Leclerc: "Nulla di positivo per me oggi"

"Abbiamo fatto la chiamata perfetta"

"Nel finale eravamo relativamente tranquilli, potevamo restare davanti a Perez con la gomma dura, avevamo un buon passo - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Negli ultimi 5 giri ha cominciato a piovere e chi era con la dura come me perdeva tanto tempo. Abbiamo fatto la chiamata perfetta, ma la prossima volta che sono primo non voglio essere passato così con facilità. In partenza ho tenuto la scia di Lando, ho lottato ruota a ruota con Russell e ho fatto una bella staccata. Mi sono detto ora o mai più, volevo essere aggressivo in partenza e sono uscito bene".