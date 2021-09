Nel periodo trascorso assieme alla McLaren, di Lando Norris e Carlos Sainz abbiamo apprezzato molte cose: il loro potenziale in pista, innanzitutto, poi la spensieratezza (quella di Lando in particolare) e un grande feeling. Questo ha reso il britannico e lo spagnolo una delle coppie più interessanti del Mondiale, fino a quando le loro strade non si sono divise. Oggi, però, saranno nuovamente vicini. È infatti loro la prima fila al GP di Russia, con Norris che scatta dalla pole position (prima in carriera) e il pilota della Ferrari subito dopo in griglia. Amici contro, dunque, per una partenza che si preannuncia da batticuore anche per la presenza di Russell (Williams) nella "terza casella". Emozionante sarà però anche l'impresa che tenteranno Leclerc e Verstappen, che con Ferrari e Red Bull scatteranno dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. Stessa sorte per la Williams di Latifi. Gara tutta da costruire anche per Hamilton: ieri un errore nel Q3 e l'impressione di non essere particolarmente in forma, oggi la necessità di rientrare in modalità "Hammer time" per non farsi sfuggire l'occasione di tornare leader del Mondiale.