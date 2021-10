Meno sette. Con l'ufficialità che la Formula 1sbarcherà anche in Qatar per completare un calendario di 22 gare, la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton può essere inquadrata anche in base ai sette ring in cui i due dovranno confrontarsi da qui alla fine dell'anno. In Russia la Mercedes non è riuscita del tutto a capitalizzare l'effetto pista: nonostante sia partito dal fondo della griglia per il cambio motore, Verstappen è riuscito infatti a salire sul secondo gradino del podio perdendo la leadership della classifica ma rimanendo incollato al sette volte campione con solo due insignificanti punti di svantaggio.



Al di là della sicurezza personale e tecnica, il pilota Red Bull può sorridere sornione anche pensando ai prossimi posti in cui si correrà. Delle ultime sette piste quattro potrebbero idealmente essere a suo favore, contro le due di Hamilton, che potrebbe sfruttare bene la velocità della sua W12 soprattutto a Austin e Losail. Il punto interrogativo rimane sulla grande novità dell'Arabia Saudita.