Questo weekend torna la F1: si corre all'Istanbul Park, pista particolarmente speciale per Hamilton, che qui nel 2020 conquistò il suo settimo titolo iridato. Lewis è reduce dalla festa per la vittoria n.100, ma deve vedersela con la crescita dei rivali e con la carica di Verstappen: il distacco tra i due è minimo, di appena due punti. Il GP della Turchia è in diretta su Sky Sport F1

TURCHIA CRUCIALE: L'ANALISI DI VANZINI