Una livrea speciale, "vintage" dedicata a Honda in quello che avrebbe dovuto essere il GP del Giappone. Così scenderà in pista la Red Bull a Istanbul per celebrare il fornitore dei motori che dalla prossima stagione non sarà più in F1. Ecco le anticipazioni, dove prevale il bianco che si rifà alla Honda RA272 con cui Richie Ginther conquistò al GP del Messico 1965 la prima vittoria dei giapponesi. Monoposto provata da Verstappen a Suzuka! L'AlphaTauri con la scritta "arigato" sull'ala posteriore (in kanji)

