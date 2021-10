Dopo le prime anticipazioni, la Red Bull ha svelato attraverso un video la livrea che utilizzerà nel GP Turchia. È un design "vintage" dedicato a Honda, in quello che avrebbe dovuto essere il GP del Giappone. Un modo originale per celebrare il fornitore dei motori, che dal 2022 non sarà più in Formula 1. Nella monoposto prevale il bianco, colore che si rifà alla Honda RA272 con cui Richie Ginther vinse il GP del Messico nel 1965 (fu la prima vittoria della casa giapponese)

FOTO. LA LIVREA RED BULL DEDICATA A HONDA