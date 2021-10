Quando sembrava ormai fatto il passaggio di Guanyu Zhou in Alfa, si riapre una possibilità per il rinnovo di Antonio Giovinazzi in vista del Mondiale 2022. Il cinese resta il candidato principale per affiancare Bottas, ma il pilota azzurro è ancora in corsa. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

