Dopo le anticipazioni e i primi scatti, finalmente in pista! Ecco la Red Bull con la livrea che celebra Honda, in quello che sarebbe dovuto essere il GP del Giappone. E' un richiamo alla monoposto degli anni Sessanta e in particolare alla Honda RA272 con cui Ginther conquistò al GP Messico del '65. Fu la prima vittoria dei giapponesi in F1. Tutto il weeeknd di Istanbul è live su Sky Sport F1 (canale 207)

