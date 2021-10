Il pilota della Red Bull dopo un venerdì sottotono a Istanbul, chiuso con il 5° tempo nelle Libere 2: "Dobbiamo migliorare, la situazione non sembra ideale. Concentrati su noi stessi, lavorare e non guardare in casa degli altri". Tutto il weekend del GP di Turchia è live su Sky Sport F1 (canale 207)

"Abbiamo cambiato alcune cose rispetto alle FP1, ma già stamattina non andavamo alla grande". Max Verstappen appare perplesso dopo il venerdì di libere a Istanbul, dove la Red Bull è apparsa meno in palla del solito fino al 5° posto con cui ha chiuso la seconda sessione.

"Dobbiamo lavorare, la situazione non sembra ideale..."

"E' diverso questo circuito - ha aggiunto l'olandese - dobbiamo lavorare perché non abbiamo avuto la nostra miglior giornata. E' una bella pista in condizioni normali, ma speriamo di guidare meglio nei prossimi giorni. Dobbiamo migliorare, la situazione non sembra ideale. Concentriamoci su noi stessi, lavorare senza guardare in casa degli altri".