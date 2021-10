Fa il suo ingresso Van Amersfoort Racing, esce di scena HWA RACELAB, confermati gli altri nove team tra cui i due italiani PREMA Racing e Trident, già protagonisti in questi anni: ufficializzate le dieci squadre in griglia in F3 nel prossimo triennio

Prende forma il Mondiale di F3 del prossimo triennio: sono stati definiti i dieci team che scenderanno in pista nel prossimo ciclo regolamentare, dal 2022 al 2024. Nel comunicato emerge una novità, il team olandese Van Amersfoort Racing. Confermate tutte le altre squadre, ossia ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, Charouz Racing System, Hitech Grand Prix, Jenzer Motorsport, MP Motorsport, PREMA Racing e Trident, ognuna al via con tre vetture, per avere in griglia un totale di 30 piloti.