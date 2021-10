Dopo Istanbul, Bottas è diventato il sesto vincitore diverso del 2021: un numero che fotografia bene una stagione aperta e imprevedibile. Non succedeva da 9 anni: nel 2012 i vincitori furono ben 8 invece, mentre il record stagionale è del 1982 con 11 vincitori differenti. Il Mondiale torna il 24 ottobre con il GP di Austin: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Aperta e imprevedibile . Questa stagione di Formula 1 si sta rivelando così: lo dicono azione in pista e numeri. Dopo un digiuno lunghissimo di 22 gare domenica Valtteri Bottas è finalmente tornato sul gradino più alto del podio aggiungendosi al club dei vincitori che quest'anno è più ricco e variegato che mai. Il finlandese è infatti il sesto vincitore diverso del 2021 : cifra che è la fotografia di una stagione entusiasmante e che non si registrava da 9 anni. Nel 2012 i vincitori furono ben 8 invece, mentre il record stagionale è del 1982 con 11 vincitori differenti.

La sfida incandescente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che forse

nelle ultime uscite dell'anno saranno costretti a usare ancor più la ragione che l'orgoglio, ha aperto infatti la porta a gare imprevedibili in cui ad approfittarne son stati anche altri. Come imprevisti e penalità per sostituzione motori. Bottas si unisce così a Verstappen, Hamilton, Perez, Ocon e Ricciardo.