Carlos Sainz soddisfatto del passo della Ferrari dopo il venerdì di Austin, chiuso con il 9° tempo in FP2: "Il ritmo è buono, abbiamo fatto un miglioramento tra le due sessioni di libere. Occhio alle temperature che portano al degrado della gomma. In generale sono contento del nostro venerdì". Tutto il GP Usa è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Carlos Sainz chiude al 9° posto le Libere 2 ad Austin , ma puiò ritenersi soddisfatto di una Ferrari che nel complesso ha dimostrato di potersi giocare il famoso ruolo di terza forza del Mondiale anche su una pista complicata come quella texana.

"Migliorati tra le due sessioni di libere"

il compagno

Leclerc: "Seconde libere produttive"

"È bello essere di nuovo ad Austin. La pista è stata fantastica come sempre . È un circuito fantastico e molto piacevole da guidare. È diventato più accidentato nel corso degli anni, ma penso che dia carattere alla pista e presenti nuove sfide per le auto e i piloti. Oggi abbiamo provato diversi assetti e siamo migliorati un po' dalle FP1 alle FP2. Nel complesso, sono contento del nostro venerdì e il ritmo è promettente, considerando che ho avuto traffico nel settore 3 del mio giro veloce e non sono riuscito a chiudere un giro che sembrava promettente. La temperatura della pista oggi era molto calda e questo ovviamente ha avuto un effetto sui long run, dove il degrado è apparso presto sulla Soft. Questo può rendere le cose difficili domenica, quindi lo terremo d'occhio "