Duello subito incandescente ad Austin tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: all'inizio delle seconde libere, l'olandese passa il britannico poco prima del suo giro lanciato. Il 7 volte iridato non ci sta, affianca il rivale in rettilineo tirandogli una staccata clamorosa dopo un incredibile ruota a ruota. "Stupido idiota", lo sfogo di Max via radio, con tanto di dito medio mostrato al pilota Mercedes. Tutto il GP Usa è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Si accende già nelle FP2 di Austin il duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen . Tutto succede pochi minuti dopo il semaforo verde. Il britannico è davanti al rivale e sta per lanciarsi nel suo giro veloce, ma viene superato dalla Red Bull, in una mossa che sembra una chiara provocazione . Hamilton non ci sta, affianca Max in rettilineo , tanto da costringerlo ad allargare la traiettoria. I due sono appaiati in un ruota a ruota incredibile , con gli alettoni che si sfiorano.

Verstappen, dito medio a Hamilton: "Stupido idiota"

La reazione di Max a questo punto è rabbiosa: mostra il dito medio a Hamilton e poi si sfoga via radio con i box della Red Bull con un eloquente "Stupid idiot!" per cui non serve ovviamente traduzione. Ad Austin, in Texas, non poteva che esserci un duello in stile Far West.