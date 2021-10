Carlos Sainz deluso dopo il 7° posto nel GP degli Usa: "Il problema principale è stato restare dietro a Ricciardo per tutta la gara. Cercavamo l'undercut, invece un altro pit-stop lento ha complicato i piani. Il contatto con Daniel era al limite, ma chi è dietro ha sempre da perdere"

Gara complicata per Carlos Sainz ad Austin . Dopo aver perso una posizione al via, lo spagnolo della Ferrari è stato prima 'vittima' di un pit-stop lento , poi di un contatto nel tentativo di sorpassare Ricciardo che lo ha rallentato nel finale con danni all'ala anteriore. Sainz si è dovuto accontentare del 7° posto , tenendo dietro però il rivale della McLaren, Lando Norris.

"Il problema principale è stata la gara dietro a Ricciardo"

il compagno

Leclerc: "Una delle migliori gare della stagione"

"Il mio problema principale è l’essere stato tutta la gara dietro Ricciardo. Al secondo pit-stop abbiamo provato l’undercut, ma abbiamo avuto per la terza volta di fila un cambio gomme lento. Non siamo riusciti a mettere in atto il nostro piano, altrimenti avremmo fatto la gara molto più semplice. Ho provato a passarlo due volte, c’è stato un contatto con lui che è stato un po’ al limite, ma quando sei dietro hai sempre più da perdere”