Su Sky e in streaming su NOW, da domani torna la Formula 1 con il Gran Premio del Messico, gara in diretta domenica 7 novembre alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.



La squadra di Sky Sport F1 - Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Genè in collegamento live dal box Ferrari e all’Insider Roberto Chinchero. Federica Masolin è la conduttrice e padrona di casa, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Programmazione del GP del Messico su Sky

Giovedì 4 novembre

Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

Ore 23.30: conferenza stampa



Venerdì 5 novembre

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: prove libere 1 F1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 22: prove libere 2 F1

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: conferenza stampa team

Ore 24: Paddock Live Show



Sabato 6 novembre

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: prove libere 3 F1

Ore 19: Paddock Live

Ore 20.15: #skymotori

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21: qualifiche F1 – In replica dalle 23.15 su TV8

Ore 22.15: Paddock Live

Ore 23.30: Paddock Live Show



Domenica 7 novembre

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20: gara F1 – In replica dalle 23 su TV8

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: #skymotori

Ore 24: Race Anatomy F1