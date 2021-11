Andretti, niente F1 con Alfa: "Sfumata all'ultimo"

Andretti per ora non entrerà in Formula 1. Si è risolta in nulla di fatto la trattativa tra il gruppo di investitori rappresentato da Michael Andretti a l'Alfa Romeo Sauber, come riportato nei giorni scorsi da Roberto Chinchero. Andretti Autosport - che è attivo nella Indycar, nella Formula E e nella Extreme E - puntava a una quota di maggioranza entro la fine di settembre 2021 e in estate la manovra sembrava destinata a un esito positivo. A spiegare le motivazioni è stato lo stesso Michael Andretti, figlio dell'ex campione del mondo Mario, in occasione dell'annuncio di Devlin DeFrancesco come quarto pilota del team di IndyCar dal 2022: "Sfumata all'ultimo. Non c'era la possibilità di prendere il controllo del team, non era la condizione giusta. Ci guarderemo attorno per nuove opportunità". Opportunità che sembrano guardare sempre alla Formula 1. Stando così le cose, il team Alfa Romeo F1 e tutte le attività che gravitano attorno a Sauber Group, resteranno a Finn Rausing, che è proprietario della struttura di Hinwil dal 2016.