Il pilota messicano su un eventuale ordine di scuderia nel per aiutare Vertsappen: "Gli interessi della squadra prima di tutto". Accanto a lui in conferenza c'è Ricciardo che lo stuzzica con la solita ironia: "Vogli che vinci anche tu? Non si cede la vittoria in casa. Non è l'ultimo GP e non assegna il titolo". Tutto il weekend del GP del Messico è live su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV