Il pilota della Ferrari ottimista per il weekend di Città de Messico: "Siamo molto lontani da Red Bull e Mercedes, penso che su questa pista saremo competitivi. Il pacchetto ad alto carico funziona". E sulla possibilità di vincere nelle ultime cinque gare: "In un GP 'normale' impossibile contro Red Bull e Mercedes".

La Ferrari cresce e ormai è stabilmente a ridosso del podio nella lotta con la McLaren, terza forza nella classifica Costruttori (254 punti, Ferrai 4^ a 250.5). Nel weekend il duello dell’altro Mondiale si ripeterà in Messico. "Sulla carta una buona pista, ma siamo troppo lontani da Mercedes e Red Bull", ha detto Charles Leclerc in conferenza stampa. Il monegasco, che insegue Norris nella classifica piloti con un distacco di 21 punti, ha parlato con grande ottimismo della prova che sta per arrivare: "Il pacchetto ad alto carico aerodinamico ha funzionato bene e lo abbiamo portato anche qui. Per questo penso che saremo competitivi". Poi, a Sky Sport F1, ha risposto così sulla possibilità di vincere una delle ultime 5 gare: "Impossibile in un GP 'normale' contro Red Bull e Mercedes".