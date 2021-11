Piccolo e divertente inconveniente per il pilota tedesco: sbaglia box e va in quello della McLaren, poi viene spinto dai propri meccanici nel garage dell'Aston Martin. Via radio dice: "Scusate, non avevo visto...". Tutto il weekend del GP del Messico è live su Sky Sport F1 (canale 207)

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE LIBERE