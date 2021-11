Il nome del circuito: "Hermanos Rodriguez" è in onore di Ricardo e Pedro Rodriguez, entrambi deceduti in incidenti di gara. Ricardo morì proprio qui, a soli vent'anni, uscendo di strada alla Peraltada nel weekend del GP non valido per il mondiale del 1962. Era un pilota Ferrari, ma il team di Maranello aveva deciso di non disputare quella gara. Rodriguez firmò per il team di Rob Walker e si schiantò nel corso del primo giorno di prove.