Lewis Hamilton cerca di nascondere la preoccupazione dopo il mezzo secondo preso da Verstappen nelle libere in Messico: "Dipende dal carico aerodinamico, dobbiamo migliorare lì. Abbiamo dato tutto, la macchina è andata alla grande. La Red Bull però ora è più veloce".

Lewis Hamilton chiude al 3° posto le libere 2 in Messico. A preoccupare il sette volte campione del mondo, però, è il distacco dal leader del Mondiale Max Verstappen , che ha rifilato ben mezzo secondo al britannico.

"Il mezzo secondo dalla Red Bull colpa del carico aerodinamico"

IL RIVALE

Verstappen: "Messi bene, ora serve concretezza"

"La macchina è andata alla grande, non ha avuto problemi. Abbiamo dato tutto, loro adesso sono più veloci. Non sono preoccupato, dobbiamo migliorare l'assetto e ci manca carico aerodinamico. E' per questo che abbiamo questo mezzo secondo di distacco dalla Red Bull".