Charles Leclerc dopo il settimo tempo nel venerdì messicano: "Difficile dire dove siamo messi, ne sapremo di più sabato. Dobbiamo lavorare per migliorare sul giro secco. Abbiamo il potenziale per fare bene". Il weekend di Città del Messico in diretta su Sky Sport

Settimo crono per Charles Leclerc nella prima giornata di libere in Messico , corredata anche da un testacoda che fortunatamente ha creato pochi danni alla sua Ferrari .

"Dobbiamo lavorare per essere veloci nel giro secco"

vedi anche

Leclerc, muro e ala posteriore sostituita. FOTO

"È fantastico essere tornati a Città del Messico. L’atmosfera qui è stupenda come sempre. Anche prima di arrivare in circuito è impressionante vedere quanti appassionati ci sono in città ed è impossibile non sentire il loro affetto.

Le nostre sessioni oggi sono state piuttosto differenti l’una dall’altra. In quella del mattino c’era tantissimo sporco in pista e questo l’ha resa scivolosa e insidiosa, specialmente nelle frenate. L’evoluzione del tracciato è stata molto significativa tra FP1 ed FP2 e nel pomeriggio, giro dopo giro, si percepiva chiaramente che si andava più veloce. Difficile dire dove siamo rispetto agli altri team di centro gruppo, ne sapremo di più domani. Nell’ultima sessione di libere dovremo cercare di lavorare sul giro secco, perché in generale sono fiducioso che abbiamo il potenziale per fare bene in questo weekend".