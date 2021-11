Carlos Sainz dopo il quinto posto nelle libere in Messico: "Abbiamo fatto alcune modifiche tra le due sessioni, ma non sembrano aver funzionato. Cercheremo di lavorare per migliorare ancora di più l'assetto. I nostri rivali sono veloci, sarà una dura battaglia". Il weekend di Città del Messico in diretta su Sky Sport

"Fatto cambiamenti tra FP1 e FP2 che non hanno funzionato"

"Un venerdì come sempre in Messico, molto altalenante, dove le variazioni del grip hanno impatto sulla vettura. Abbiamo fatto dei cambiamenti tra FP1 e FP2 che non sembrano aver funzionato, così siamo tornati al set up della mattina per ritrovare il bilanciamento delle prime libere. Sabato proveremo ancora altre alternative per vedere se potremo trovare un giro veloce e in generale migliorare la vettura. Alcuni dei nostri rivali sembrano molto veloci e sarà una dura battaglia".