Gabriele Tarquini, campione del mondo Wtcc e Wtcr, con 38 GP in Formula 1, ha annunciato il suo ritiro dal motorsport a 59 anni. Il pilota è intervenuto in diretta a Sky: "In Messico avevo ottenuto il mio primo punto. Ho preferito dire addio alle corse ad Adria questo weekend, davanti ai miei tifosi. Hamilton o Verstappen? Finalmente c'è un po' di pepe, ho visuto l'era Senna-Prost e questa rivalità può far solo bene. Non tifo per nessuno, ma mi auguro che sia spettacolare fino alla fine".