Il team manager dell'Alpine allontana le voci su un suo ritorno in MotoGP: "Qui c'è tanto da fare. Se ho nostalgia delle moto? Sono qui e sto cercando d'imparare con Alpine e in F1".

Davide Brivio e le voci di un ritorno nella MotoGP dopo una sola stagione in Formula 1 con Alpine. E' proprio il team manager della squadra francese, nel sabato di Città del Messico, ad aver allontanato questa ipotesi: "Cosa c'è da fare per lasciare la mia impronta qui? Beh, diciamo che c'è ancora da tanto fare. La Formula 1 è molto complessa, è articolata. Le voci e se ho nostalgia della MotoGP? Questa è un'esperienza che mi piace molto. Sono qui e questo è un momento anche molto bello perché siamo concentrati sul finale di stagione per mantenere il 5° posto. Cosa che non sarà facile a partire da questo weekend con un'AlphaTauri molto competitiva. Sono qui e sto cercando d'imparare il più possibile. Suzuki o team di Valentino Rossi? No, Alpine e in F1".